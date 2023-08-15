Агент: Для «Динамо» трансфер Захаряна — провал. 9 млн евро за якобы лучшего русского футболиста — очень мало

Футбольный агентвысказался о предстоящем переходеизв испанский

«Ничего против этого трансфера я не имею. Для Захаряна это, наверное, здорово — сидеть на лавке в клубе из Лиги чемпионов. Да и город хороший, там полно мишленовских ресторанов. Но для "Динамо" этот трансфер — провал.

9 миллионов евро за якобы лучшего русского футболиста — очень мало. "Реал Сосьедад" заплатит 12 миллионов, но 3 из них достанутся агентам, а не клубу.

У меня простой вопрос к руководству "Динамо": почему вообще сложилась такая ситуация, в которой у молодого футболиста, одного из самых талантливых в стране, остается один год контракта? У Сперцяна, например, никогда не останется год по контракту. Такое даже представить нельзя.

В "Динамо" должны были озаботиться этим вопросом еще год назад. Если год назад было понятно, что контракт не будет переподписан, то уже тогда необходимо было применять более жесткие санкции. Если подобные моменты не решаются, то к клубу у меня большие вопросы», — сказал Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».