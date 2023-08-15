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    Акинфеев высказался об игре второго вратаря в ЦСКА

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев оценил игру своего партнера по команде вратаря Владислава Торопа.

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    «Как мне игра Торопа в матче против "Сочи"? Его игру можно оценить не только по матчу против "Сочи", но и по другим встречам. Владислав — талантливый парень.

    Также не забываем, что у нас есть Илья Помазун, который находится в аренде в "Урале". Для меня большое счастье, когда ребята прогрессируют. Если честно, если я нахожусь на скамейке, то я за ворота не переживаю», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

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    • Напомним, что Тороп выступал за ЦСКА в матче 4-го тура РПЛ против «Сочи» (3:1). Акинфеев отсутствовал из-за небольшого повреждения.

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