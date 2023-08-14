ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Людмила Самсонова и Джессика ПегулаСамсонова стала первой ракеткой России, Синнер взял крупнейший титул в карьере, а Алькарас и Медведев разочаровали
  • 18:46
    • «Пари НН» и «Ахмат» опубликовали стартовые составы на матч РПЛ
  • 17:37
    • ЦСКА запретили проводить международные трансферы на год из-за контракта с Федотовым
  • 14:27
    • Стала известна заплата Неймара в «Аль-Хиляле»
  • 13:36
    • Два турецких клуба хотят подписать защитника «Зенита»
  • 13:07
    • «Бешикташ» объявил о переходе экс-игрока «Ливерпуля»
    Все новости спорта

    Орлов: Клаудиньо провоцировали с первой минуты

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Зенит Факел
    Комментатор Геннадий Орлов высказался о работе арбитра Павла Шадыхнова в матче 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Факел» (2:0). Встреча прошла 13 августа в Санкт-Петербурге.

    Клаудиньо
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Клаудиньо

    «Много сейчас говорят о судействе этого матча. Не хочется вдаваться в подробности. Но Шадыханов как-то неуверенно принимал решения. Возьмите тот же момент с не назначенным пенальти. Ему же ВАР помог разобраться, что был фол со стороны игрока "Факела". Хотя Шадыханов вроде находился рядом с эпизодом, но ему пришлось подсказывать...

    Клаудиньо вчера недоумевал. Ему доставалось. В принципе, его провоцируют с первой минуты во многих матчах. Такая тактика соперников... Хотят его вывести из себя. Он заводится. Но его задача — отвечать на грубость забитыми мячами. Ну и судьям надо быть внимательнее. Клаудиньо вчера получил в кадык, лежал, корчился от боли... А игроку "Факела" даже желтой не показали! Ну как можно было не разобраться в эпизоде? Клаудиньо придется непросто в предстоящем матче со "Спартаком". Красно-белые сыграют против него плотно и даже жестко. Посмотрим, выдержит ли он этот экзамен. На ведущих игроков всегда идет охота», — сказал Орлов «СЭ».

    После 4-х туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптон» забьют друг другу
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • «Пари НН» снова проиграет?
  • «Пари НН» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.98
    •
  • Сможет ли «Атлетико» уверенно обыграть «Гранаду»?
  • «Атлетико» — «Гранада». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 14 августа
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Пари НН — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Боавишта — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Галатасарай — Олимпия
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Филадельфия Юнион — Интер Майами
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  3.46
  • Экспресс дня 15 августа
  • Завтра в 21:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Палмейрас — Крузейро
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры