Орлов: Клаудиньо провоцировали с первой минуты

Комментаторвысказался о работе арбитрав матче 4-го тура РПЛ «Зенит» — «Факел» (2:0). Встреча прошла 13 августа в Санкт-Петербурге.

«Много сейчас говорят о судействе этого матча. Не хочется вдаваться в подробности. Но Шадыханов как-то неуверенно принимал решения. Возьмите тот же момент с не назначенным пенальти. Ему же ВАР помог разобраться, что был фол со стороны игрока "Факела". Хотя Шадыханов вроде находился рядом с эпизодом, но ему пришлось подсказывать...

Клаудиньо вчера недоумевал. Ему доставалось. В принципе, его провоцируют с первой минуты во многих матчах. Такая тактика соперников... Хотят его вывести из себя. Он заводится. Но его задача — отвечать на грубость забитыми мячами. Ну и судьям надо быть внимательнее. Клаудиньо вчера получил в кадык, лежал, корчился от боли... А игроку "Факела" даже желтой не показали! Ну как можно было не разобраться в эпизоде? Клаудиньо придется непросто в предстоящем матче со "Спартаком". Красно-белые сыграют против него плотно и даже жестко. Посмотрим, выдержит ли он этот экзамен. На ведущих игроков всегда идет охота», — сказал Орлов «СЭ».

После 4-х туров «Зенит» с 7 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.