«Вильярреал» — «Бетис»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью с(1:1) в матче 1-го тура испанской Примеры.

Первый гол забили гости на 20-й минуте встречи. Форвард «Бетиса» Айосе Перес принял мяч после отличной передачи от партнера по команде и отправил его точно в нижний угол ворот.

На 61-й минуте «Вильярреалу» удалось сравнять счет. Защитник команды Хорхе Куэнка выиграл борьбу после штрафного, подобрал мяч и вогнал его в сетку ворот — 1:1.

Футбол. Испания. Примера Вильярреал — Бетис 1:2 Голы: 0:1 Айосе Перес (20'), 1:1 Хорхе Куэнка (61'), 1:2 Виллиан Жозе (90 + 5') Вильярреал: Филип Йоргенсен, Хуан Фойт, Айсса Манди, Хорхе Куэнка, Альберто Морено (Альфонсо Педраса, 24'), Сантьяго Комесанья (Этьен Капу, 57'), Рамон Терратс (Хосе Моралес Луис, 83'), Даниэль Парехо, Херар Морено (Денис Суарес, 84'), Александр Сёрлот, Алекс Баэна Бетис: Борха Иглесиас (Виллиан Жозе, 46'), Айосе Перес (Андрес Гуардадо, 84'), Иско (Айтор Руйбаль, 71'), Луис Энрике (Родриго Эрнандес, 71'), Родригес Гидо (Поль Акуоку, 90'), Марк Рока, Абнер Винисиус, Луис Фелипе, Херман Песселья, Юссуф Сабали, Руи Силва Предупреждения: Борха Иглесиас (27'), Луис Фелипе (60'), Айсса Манди (70'), Родригес Гидо (88')

В следующем матче «Вильярреал» встретится с «Мальоркой» 18 августа. «Бетис» сыграет 20 августа с мадридским «Атлетико».