«У меня нет объяснения». Тухель о поражении «Баварии» в матче за Суперкубок

Главный тренервысказался о разгромном поражении команды в матче за Суперкубок Германии с(0:3).

«На данный момент у меня нет объяснения. Мы пропустили самые простые голы. Как будто мы ничего не делали 4 недели.

То, что мы показали сегодня, не имеет ничего общего с тем, как мы тренировались, с формой, атмосферой. Это настораживает, просто настораживает.

Кейн? Мне просто жаль его. Он, наверное, думает, что мы не тренировались четыре недели. Наше сегодняшнее выступление не имело ничего общего с тем, что мы стремились сделать. Это горький вечер, я приношу извинения», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

Напомним, что Кейн дебютировал за «Баварию» в матче с «Лейпцигом». В следующем матче немецкая команда встретится с «Вердером» 18 августа.