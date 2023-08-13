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    «У меня нет объяснения». Тухель о поражении «Баварии» в матче за Суперкубок

    Футбол Суперкубок Германии Футбол Германии Бавария РБ Лейпциг
    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о разгромном поражении команды в матче за Суперкубок Германии с «Лейпцигом» (0:3).

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    «На данный момент у меня нет объяснения. Мы пропустили самые простые голы. Как будто мы ничего не делали 4 недели.

    То, что мы показали сегодня, не имеет ничего общего с тем, как мы тренировались, с формой, атмосферой. Это настораживает, просто настораживает.

    Кейн? Мне просто жаль его. Он, наверное, думает, что мы не тренировались четыре недели. Наше сегодняшнее выступление не имело ничего общего с тем, что мы стремились сделать. Это горький вечер, я приношу извинения», — цитирует Тухеля Bayern & Germany.

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    • Напомним, что Кейн дебютировал за «Баварию» в матче с «Лейпцигом». В следующем матче немецкая команда встретится с «Вердером» 18 августа.

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