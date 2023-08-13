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    Чанов рассказал, когда мы увидим настоящий ЦСКА

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    Российский тренер Вячеслав Чанов поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ ЦСКА — «Сочи».

    ЦСКА
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    ЦСКА

    «Хотелось бы, чтобы ЦСКА продолжил победную серию в чемпионате в матче с "Сочи". Но будет трудно, потому что сейчас вообще всё складывается непросто: и в Кубке, и в чемпионате. Если ЦСКА удастся реализовывать моменты, то всё получится. На это влияет и короткая скамейка, и отсутствие трансферов. Один ушёл, второй ушёл, а подписаний нет. Но к концу месяца, когда будут совершены трансферы, мы увидим настоящий ЦСКА.

    У "Сочи" три очка в трёх матчах, но результат может быть какой угодно. Стоит только посмотреть на игру ЦСКА с "Факелом". Команды ещё набирают форму. Хочется, чтобы армейцы не останавливались, а продолжали двигаться вперёд», — цитирует Чанова «Чемпионат».

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