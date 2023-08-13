Чанов рассказал, когда мы увидим настоящий ЦСКА

Российский тренерподелился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ

«Хотелось бы, чтобы ЦСКА продолжил победную серию в чемпионате в матче с "Сочи". Но будет трудно, потому что сейчас вообще всё складывается непросто: и в Кубке, и в чемпионате. Если ЦСКА удастся реализовывать моменты, то всё получится. На это влияет и короткая скамейка, и отсутствие трансферов. Один ушёл, второй ушёл, а подписаний нет. Но к концу месяца, когда будут совершены трансферы, мы увидим настоящий ЦСКА.

У "Сочи" три очка в трёх матчах, но результат может быть какой угодно. Стоит только посмотреть на игру ЦСКА с "Факелом". Команды ещё набирают форму. Хочется, чтобы армейцы не останавливались, а продолжали двигаться вперёд», — цитирует Чанова «Чемпионат».