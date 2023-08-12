ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тимоти БрэдлиЭти боксеры слишком рано завершили свою карьеру
  • 17:01
    • «Арсенал» справился с «Ноттингем Форестом» на старте сезона АПЛ
  • 16:22
    • «Оренбург» — «Краснодар»: стартовые составы команд
  • 13:43
    • Стало известно, сколько «Реал Сосьедад» заплатит «Динамо» за Захаряна
  • 11:43
    • «ПСЖ» объявил о подписании Дембеле
  • 17:12
    • «Локомотив» ушел от поражения в матче с «Крыльями Советов»
    Все новости спорта

    Уилкшир: Верю, что Захарян будет преуспевать в «Реале Сосьедад»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Динамо Реал Сосьедад Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    Экс-защитник «Динамо» Люк Уилкшир прокомментировал возможный переход хавбека бело-голубых Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    «Верю, что Захарян будет преуспевать в "Реале Сосьедад". Считаю, что он обладает всеми необходимыми качествами для достижения успеха там. Я хоть никогда и не играл в ла лиге, но там фантастический футбол! Если Арсен будет открыт для перемен и будет расти как личность и футболист, то он добьется хороших результатов благодаря своему таланту. Но, конечно, его уход — большая потеря для "Динамо", — сказал Уилкшир "СЭ".

    Сумма сделки должна составить 12 миллионов евро плюс бонусы.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Бавария» и на этот раз положит на лопатки «РБ Лейпциг»
  • «Бавария» — «РБ Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • «Рубин» одержит первую победу в чемпионате?
  • «Ростов» — «Рубин». Прогноз и ставки
  • 2.30
    •
  • Увезет ли «Реал» победу из Бильбао?
  • «Атлетик» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.27
  • Экспресс дня 12 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бавария — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.30
  • Прогноз на матч Ростов — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Атлетик — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.74
  • Прогноз на матч Челси — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лорьян
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Хетафе — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Зенит — Факел
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры