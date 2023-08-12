Уилкшир: Верю, что Захарян будет преуспевать в «Реале Сосьедад»

Экс-защитник «Динамо»прокомментировал возможный переход хавбека бело-голубыхв «Реал Сосьедад».

«Верю, что Захарян будет преуспевать в "Реале Сосьедад". Считаю, что он обладает всеми необходимыми качествами для достижения успеха там. Я хоть никогда и не играл в ла лиге, но там фантастический футбол! Если Арсен будет открыт для перемен и будет расти как личность и футболист, то он добьется хороших результатов благодаря своему таланту. Но, конечно, его уход — большая потеря для "Динамо", — сказал Уилкшир "СЭ".

Сумма сделки должна составить 12 миллионов евро плюс бонусы.