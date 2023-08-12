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    Гол Эдуара помог «Кристал Пэласу» обыграть «Шеффилд» в матче АПЛ

    «Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас»: счет матча 0:1, обзор гола

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    «Кристал Пэлас» обыграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0) в матче 1-го тура английской Премьер-лиги.

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    Единственный гол гости забили на 50-й минуте встречи. Игрок «Кристал Пэлас» Джордан Айю сделал отличную передачу в штрафную, а нападающий команды Одсонн Эдуар принял мяч и вогнал его в ворота.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Шеффилд Юнайтед — Кристал Пэлас 0:1
    Гол: 0:1 Одсонн Эдуард (50') Шеффилд Юнайтед: Wes Foderingham, Анель Ахмедходжич, Джон Иган, Джек Робинсон (Яссер Ларуси, 81'), Джордж Балдок, Крис Башам (Анис Слимане, 80'), Оливер Норвуд, Бен Осборн, Макс Лоу (V.Souza, 81'), Benie Adama Traore, William Osula Кристал Пэлас: Одсонн Эдуард, Джеффри Шлупп, Эберечи Эзе, Джордан Айю, Шейк Омар Траоре, Хефферсон Лерма, Тайрик Митчелл, Марк Гехи, Йоаким Андерсен, Джоэл Уорд, Сэм Джонстон Предупреждения: William Osula (16'), Анель Ахмедходжич (57')

    В следующем матче «Кристал Пэлас» сыграет с «Арсеналом» 21 августа, а «Шеффилд» встретится с «Нотингемом Форест» 18 августа.

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