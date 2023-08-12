Осинькин: Результат матча изменился так, что мы сейчас с большим осадком

Главный тренерпрокомментировал поединок против(1:1).

«Сейчас трудно говорить. Пропущенный гол — стечение обстоятельств. Марадишвили подобрал мяч после рикошета, удар по скользкому полю, плотный, сквозь большое количество людей. Мы практически всю игру контролировали и доминировали в игре. Результат матча, к сожалению, изменился так, что мы сейчас с большим осадком.

Собирал ребят, сказал, что сложилось впечатление, что матч с прошлого года. Мы доминировали, но реализовали пенальти. Была хорошая игра по качеству. Так бывает в футболе. Третий раз подряд с "Локомотивом" мы играем 1:1.

Было ли волнение после забитого гола? Конечно. Пошел навал, мы должны были удержать счет, сделали всё. За последние пять минут был один подход, с которого мы пропустили. Во втором тайме мы показали самый сбалансированный футбол за четыре тура», — цитирует Осинькина «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 5 очков в 4-х встречах. В активе «Крыльев Советов» 8 баллов.