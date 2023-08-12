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    Мостовой: Захаряну стоит быть готовым и к трудностям

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    Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал новость о возможном переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

    Александр Мостовой
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    Александр Мостовой

    «Последний год для Арсена Захаряна выдался очень насыщенным. Было много слухов о его переезде в Европу, и это сыграло с ним злую шутку. Видно, что парень немного поник, уже не играл так ярко, как в самом начале. И вот наконец Арсен этого дождался: он как никогда близок к Европе. И я могу сказать, что чемпионат Испании ему однозначно подойдет. Тем более такой клуб, как "Реал Сосьедад": там собрался отличный коллектив, они отлично выступают в Примере. К тому же Сан-Себастьян — красивый город, там очень благоприятная атмосфера для футболиста, для его развития.

    Но стоит быть готовым и к трудностям. Это не "Динамо", где ты забил парочку мячей и уже звезда. Там придётся работать над тем, чтобы пробиться в основу, грызть газон и ждать своего шанса. И если будешь работать усердно, то тебя ждет успех. Как это было у Головина и Миранчука, как это было у меня, когда я играл за "Бенфику". Так что у Захаряна есть отличный шанс стать знаковым футболистом: он молодой, времени вагон. А вернуться в Россию можно всегда — это запасной аэродром. Но я бы этого не делал. У нас ты много заработаешь, но потеряешь в мастерстве. А там наоборот. Поэтому примерами для молодых парней должны быть Колыванов, Канчельскис и Мостовой», — заявил Мостовой RT.

    В текущем сезоне Захарян провел 4 матча в РПЛ и Кубке России, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Контракт футболиста с «Динамо» рассчитан до лета следующего года.

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