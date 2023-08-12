Кокорин забил гол в контрольном матче «Фиорентины»

«Фиорентина» разгромила «Сестри Леванте» в товарищеском матче — 7:1.

У победителей отличился российский нападающий Александр Кокорин, забивший на 46-й минуте. Также отметились Пьетро Комуццо, Абдельхамид Сабири, оформивший дубль, и Кристиан Куаме. Еще два мяча были забиты футболистами «Сестри Леванте» в собственные ворота.

В следующем товарищеском матче «Фиорентина» встретится с греческим АФИ. Игра пройдет 12 августа.

Напомним, Кокорин перешел из «Спартака» в «Фиорентину» в 2021 году. Прошлый сезон он провел в аренде в кипрском «Арисе», а в межсезонье вернулся в итальянский клуб.