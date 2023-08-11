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    Джикия: Оборона — это не только четыре человека, она начинается с атаки

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    Капитан «Спартака» Георгий Джикия остался недоволен результатом матча 4‑го тура РПЛ против «Урала», объяснив поражение плохой игрой в обороне всей команды.

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Недовольны результатом, конечно. Вели, но в конце пропустили необязательные голы. Разберем, сделаем выводы. Постараемся таких ошибок не допускать. Я бы не сказал, что "Спартак" неуверенно начинает таймы.

    Оборона — это не только четыре человека, она начинается с атаки. Нам нужно работать всем вместе. Мы забираем и пропускаем все вместе. Третий пропущенный гол — это наш общий пропущенный гол. Прошел только четвертый тур, говорить о каких‑то итоговых местах пока не стоит. Это старт сезона. Когда происходят игры как сегодня, нужно сделать выводы. Постараемся не допускать такие ошибки. Сказался ли тяжелый график на состоянии игроков? Тяжело сказать; если брать предыдущую кубковую игру, составы были разные», — цитирует Джикию «Матч ТВ».

    «Урал» набрал 10 очков и лидирует в таблице РПЛ. В активе «Спартака» 9 баллов и второе место.

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