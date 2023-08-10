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    «Челси» отказался обменивать Лукаку на Влаховича

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    «Челси» принял решение не подписывать нападающего «Ювентуса» и сборной Сербии Душана Влаховича, сообщает журналист Бен Джейкобс.

    Ромелу Лукаку
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    Ромелу Лукаку

    По информации источника, боссы лондонского клуба после долгих раздумий не захотели обменивать своего нападающего Ромелу Лукаку на сербского форварда с доплатой в размере 40 миллионов евро.

    В сезоне-2022/23 Влахович провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал четыре голевые передачи. Контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.

    Лукаку в прошлом сезоне выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами.

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