«Челси» отказался обменивать Лукаку на Влаховича

«Челси» принял решение не подписывать нападающего «Ювентуса» и сборной Сербии, сообщает журналист Бен Джейкобс.

По информации источника, боссы лондонского клуба после долгих раздумий не захотели обменивать своего нападающего Ромелу Лукаку на сербского форварда с доплатой в размере 40 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Влахович провел 42 матча во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал четыре голевые передачи. Контракт с «Ювентусом» рассчитан до лета 2026 года.

Лукаку в прошлом сезоне выступал за «Интер» на правах аренды. На его счету 37 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами.