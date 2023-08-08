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    Пиняев — лучший молодой футболист России в сезоне-2022/2023

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    Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев признан лучшим молодым футболистом России в сезоне-2022/2023, сообщает пресс-служба РФС.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    В первой половине прошедшего сезона Пиняев выступал за самарские «Крылья Советов», откуда в начале этого года перешел в «Локомотив».

    В общей сложности в минувшем чемпионате России 18-летний футболист провел 20 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

  • Спортдиректор «Локомотива» заявил, что отпустит Пиняева только если поступит «сумасшедшее» предложение
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    • В ноябре 2022-го Пиняев дебютировал в составе сборной России, сыграв против Таджикистана. Сергей стал самым молодым дебютантом в истории национальной команды.

    Transfermarkt оценивает стоимость Пиняева в семь миллионов евро.

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