Пиняев — лучший молодой футболист России в сезоне-2022/2023

Полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев признан лучшим молодым футболистом России в сезоне-2022/2023, сообщает пресс-служба РФС.

В первой половине прошедшего сезона Пиняев выступал за самарские «Крылья Советов», откуда в начале этого года перешел в «Локомотив».

В общей сложности в минувшем чемпионате России 18-летний футболист провел 20 матчей, забил пять мячей и сделал одну результативную передачу.

В ноябре 2022-го Пиняев дебютировал в составе сборной России, сыграв против Таджикистана. Сергей стал самым молодым дебютантом в истории национальной команды.

Transfermarkt оценивает стоимость Пиняева в семь миллионов евро.