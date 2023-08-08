Саудовский клуб предложил Неймару контракт с внушительной зарплатой

Нападающий «ПСЖ»может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает Footmercato, саудовский клуб сделал 31-летнему бразильцу предложение с зарплатой 300-400 миллионов евро.

Также интерес к игроку сборной Бразилии проявляют «Барселона», «Челси» и бразильский клуб.

В подписании игрока «ПСЖ» также заинтересован один из бразильских клубов, но Неймар не хочет возвращаться на родину.

Напомним, 7 августа появилась информация о том, что бразильский вингер намерен покинуть «ПСЖ» в текущее трансферное окно и сообщил об этом желании президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи.

Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.