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    Мохамед СалахТрансферный дайджест. 1 — 7 августа
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    Саудовский клуб предложил Неймару контракт с внушительной зарплатой

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    Нападающий «ПСЖ» Неймар может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

    Неймар
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    Неймар

    Как сообщает Footmercato, саудовский клуб сделал 31-летнему бразильцу предложение с зарплатой 300-400 миллионов евро.

    Также интерес к игроку сборной Бразилии проявляют «Барселона», «Челси» и бразильский клуб.

    В подписании игрока «ПСЖ» также заинтересован один из бразильских клубов, но Неймар не хочет возвращаться на родину.

    Напомним, 7 августа появилась информация о том, что бразильский вингер намерен покинуть «ПСЖ» в текущее трансферное окно и сообщил об этом желании президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи.

    Контракт Неймара с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года.

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