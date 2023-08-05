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    Джикия: Главное, что одержали победу на выезде. Сложная игра

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    Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о разгромной победе над казанским «Рубином».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    «Главное, что одержали победу на выезде. Сложная игра.

    Мой сейв? Игровой момент без героизма. Доиграл эпизод, и так получилось.

    Я не буду комментировать судейство. Буду настаивать на своем, что не буду этого делать. Пересмотрю эпизод ещё раз внимательно. Иногда в игре кажется, что что-то было или не было. Главное, что мы выиграли. Наверное, этот эпизод уже не так детально стоит разбирать. Хорошее настроение.

    Согласен, что сработали замены. Медина через 40 секунд забил. Затем Миша Игнатов вышел не в первый раз и забил. Хорошие замены и хорошая командная работа привела к тому, что сегодня одержали такую победу», — цитирует Джикию «Чемпионат».

    У «Спартака» 3-я победа подряд на старте сезона. Он набрал 9 очков и находится на вершине таблицы. «Рубин» с 2 баллами идет 10-м.

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