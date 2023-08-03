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    • «Гент», «Брюгге» и АПОЭЛ пополнили список участников 3-го раунда отбора Лиги конференций
    Все новости спорта

    «Гент», «Брюгге» и АПОЭЛ пополнили список участников 3-го раунда отбора Лиги конференций

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    Бельгийский «Гент» сыграет в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Команда не заметила словацкую «Жилину».

    Тарик Тиссудали
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    Тарик Тиссудали

    «Буйволы» разгромили соперника в обоих встречах — 5:1 и 5:2. Общий счет встречи составил 10:3 в пользу «Гента». Уго Кёйперс стал самым результативным игроком гостей в этом матче, оформив дубль.

    «Брюгге» проиграл датскому «Орхусу» 0:1, но это не помешало ему пройти в следующий раунд. Все благодаря победе в домашнем поединке со счетом 3:0.

    Единственный гол в матче был забит в дебюте встречи (3-я минута) полузащитником Феликсом Беймо.

    Кипрский АПОЭЛ со счетом 2:1 обыграл «Войводину» в ответном матче. Таким образом, киприоты одержали две одинаковые победы подряд, благодаря чему обеспечили себе участие в 3-м раунде квалификации ЛК.

    Победный мяч в составе АПОЭЛа на 74-й минуте с пенальти забил полузащитник Гиоргос Ефрем.

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