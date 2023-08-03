«Гент», «Брюгге» и АПОЭЛ пополнили список участников 3-го раунда отбора Лиги конференций

Бельгийскийсыграет в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Команда не заметила словацкую

«Буйволы» разгромили соперника в обоих встречах — 5:1 и 5:2. Общий счет встречи составил 10:3 в пользу «Гента». Уго Кёйперс стал самым результативным игроком гостей в этом матче, оформив дубль.

«Брюгге» проиграл датскому «Орхусу» 0:1, но это не помешало ему пройти в следующий раунд. Все благодаря победе в домашнем поединке со счетом 3:0.

Единственный гол в матче был забит в дебюте встречи (3-я минута) полузащитником Феликсом Беймо.

Кипрский АПОЭЛ со счетом 2:1 обыграл «Войводину» в ответном матче. Таким образом, киприоты одержали две одинаковые победы подряд, благодаря чему обеспечили себе участие в 3-м раунде квалификации ЛК.

Победный мяч в составе АПОЭЛа на 74-й минуте с пенальти забил полузащитник Гиоргос Ефрем.