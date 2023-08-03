Тренер «Орландо»: Месси должны были давать вторую желтую карточку

Главный тренер «Орланда»после поражения от(1:3) в 1/8 финала Кубка лиги раскритиковал арбитров матча.

По мнению Парехи, лидер «Интер Майами» Лионель Месси должен был получить вторую желтую карточку.

«Сегодня был цирк. Месси должны были давать вторую желтую карточку. Меня не волнует, что он Месси.

Решения по пенальти и другие тоже были смешными. Мы были очень расстроены и пытались восстановить самообладание.

В этой игре были некоторые обстоятельства, которых не должно было быть», — приводит слова Парехи GOAL.

Напомним, Месси стал автором двух забитых мячей в ворота «Орландо».