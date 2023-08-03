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    Малком: Чувствую, что пришло время для нового вызова

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    Экс-форвард «Зенита» Малком рассказал, почему принял решение перейти в «Аль-Хиляль».

    Малком
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    Малком

    «Всегда манило новое — привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. В этом заключалась одна из главных причин того, почему в 2019-м решил переехать в Россию: мне было очень интересно узнать, что это за страна, каков местный футбол. И сейчас, спустя четыре года, чувствую, что пришло время для нового вызова.

    Когда узнал, что есть возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии, то заинтересовался шансом познакомиться с ней. Конечно, среди причин есть и финансовая составляющая, потому что век футболиста короток, и нужно пользоваться всем, что в будущем позволит не испытывать проблем с тем, как помогать родным и близким. Когда в твоем детстве почти ничего не было, серьезно задумываешься о таком и хочешь, чтобы у детей все сложилось по-другому. Поэтому на личные условия контрактов профессиональные спортсмены тоже обращают внимание», — приводит слова Малкома «Спорт-Экспресс».

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