Петржела уверен, что Азмун сможет помочь «Зениту» в походе за чемпионством

Экс-тренервысказался о возможном трансфере нападающегов стан «сине-бело-голубых».

«Азмун — хороший нападающий, который поможет "Зениту" в чемпионате. Я видел его игры в бундеслиге, Сердар показывает хороший уровень. Он знает Россию и РПЛ, много голов здесь забивал. С ним "Зениту" будет легче идти к очередному золоту», — сказал Петржела СЭ.

Ранее сообщалось о том, что «Зенит» обратился к леверкузенскому «Байеру» с предложением о трансфере иранского нападающего Сердара Азмуна.

В прошлом сезоне форвард провел 23 матча за «Байер» в Бундеслиге, забил 4 гола и сделал голевую передачу.