Круговой заявил, что у Кузяева была мечта попробовать себя в Европе

Защитникподелился мнением о переходе полузащитникаиз петербургского клуба во французский

«Попрощались ли с Кузяевым? Нет. После последней игры прошлого сезона с "Факелом" он уехал. Ушел по-английски? Он еще вернется (улыбается). Это его мечта была — попробовать себя в Европе, в топовом чемпионате.

Мы все за него очень рады. Хочу ли я повторить его путь? Конечно, каждому футболисту хочется попробовать себя в Европе. Поэтому поживем — увидим», — приводят «Известия» слова Кругового.

Напомним, что после окончания прошлого сезона Кузяев стал свободным агентом и перешел в «Гавр». В прошлом сезоне полузащитник провел 26 матчей за «Зенит» в РПЛ, забил 5 голов и сделал 4 голевые передачи.