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    «Спартак» интересуется защитником «Бохума»

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    «Спартак» интересуется полузащитником «Бохума» Эрханом Машовичем, пишет Sport1.

    Эрхан Машович
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    Эрхан Машович

    По данным источника,«красно-белые» готовят контракт для 24-летнего сербского футболиста. Московский клуб собирается предложить полузащитнику около 1,5 миллиона евро в год.

    Отмечается, что российский клуб готов заплатить за игрока от 8 до 10 миллионов евро. Сам защитник не против трансфера в РПЛ.

    Машович провел в составе «Бохума» 64 матча и забил четыре мяча. Ранее он играл за бельгийский «Брюгге», словацкий «Тренчин», сербский «Чукарички» и датский «Хорсенс». На счету футболиста выступления за национальные команды Сербии разных возрастных категорий, включая три матча за главную сборную.

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