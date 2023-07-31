«Спартак» интересуется защитником «Бохума»

«Спартак» интересуется полузащитником «Бохума», пишет Sport1.

По данным источника,«красно-белые» готовят контракт для 24-летнего сербского футболиста. Московский клуб собирается предложить полузащитнику около 1,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что российский клуб готов заплатить за игрока от 8 до 10 миллионов евро. Сам защитник не против трансфера в РПЛ.

Машович провел в составе «Бохума» 64 матча и забил четыре мяча. Ранее он играл за бельгийский «Брюгге», словацкий «Тренчин», сербский «Чукарички» и датский «Хорсенс». На счету футболиста выступления за национальные команды Сербии разных возрастных категорий, включая три матча за главную сборную.