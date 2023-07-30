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    «Рубин» и «Оренбург» сыграли вничью

    «Рубин» — «Оренбург»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче второго тура российской Премьер-лиги «Рубин» и «Оренбург» не смогли выявить победителя, сыграв 1:1.

    «Рубин»
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    «Рубин»

    На гол Джоэля Фамейе в первом тайме гости ответили точным ударом Матиаса Переса во второй половине встречи.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Рубин — Оренбург 1:1
    Голы: 1:0 Джоэль Фамейе (35'), 1:1 Матиас Перес (81') Рубин: Юрий Дюпин, Игор Вуячич, Алексей Грицаенко, Александр Мартынович, Дмитрий Кабутов, Rakhmonaliyev U., Александр Зотов, Угочукву Иву, Илья Рожков, Мирлинд Даку, Джоэль Фамейе Оренбург: Николай Сысуев, Владимир Полуяхтов, Матиас Перес, Ренато Гойкович, Кирилл Печенин, Florentin G., Кирилл Капленко, Лукас Вера, Gurluk E., Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья Предупреждения: Лукас Вера (45+1'), Матиас Перес (56'), Угочукву Иву (72'), Лео Гогличидз (90+2')

    Таким образом, «Рубин» набрал два очка и поднялся на восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, у «Оренбурга» один балл и десятая строчка.

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