Кордоба прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Сочи»

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями от забитого гола на 90+4-й минуте в матче 2-го тура РПЛ с «Сочи».

«Мы должны побеждать во всех дерби. Конечно, нам нужно исправлять некоторые ошибки. Этот процесс проходит легче, если ты побеждаешь.

Почему часто отдавал передачи партнёрам? Потому что мы команда. Неважно, кто забивает. Главное — побеждать.

Насколько для меня важен забитый мяч? Когда на тебя смотрят твоя семья, дочь, жена, друзья из Колумбии, то их поддержка придаёт новые эмоции и помогает улучшать свою работу», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

В следующем матче «Краснодар» встретится 4 августа в «Пари НН» в рамках 3-го тура РПЛ.

Напомним, что главный тренер краснодарцев Владимир Ивич остался недоволен игрой своей команды.