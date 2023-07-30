ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ростов» — «Зенит»Карпин остановил «Зенит». Действующий чемпион упустил победу в Ростове
  • 22:05
    • ЦСКА победил «Ахмат», Чалов оформил хет-трик
  • 22:00
    • Гол Кайо принес «Краснодару» победу над «Сочи»
  • 20:03
    • Дубль Тикнизяна помог «Локомотиву» обыграть «Факел» в матче РПЛ
  • 17:51
    • Ферстаппен выиграл «Гран-при Бельгии»
  • 20:48
    • Дивеев не сыграет за ЦСКА до конца года
    Все новости спорта

    Кордоба прокомментировал победу «Краснодара» в матче с «Сочи»

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Краснодар Сочи
    Форвард «Краснодара» Джон Кордоба поделился впечатлениями от забитого гола на 90+4-й минуте в матче 2-го тура РПЛ с «Сочи».

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Мы должны побеждать во всех дерби. Конечно, нам нужно исправлять некоторые ошибки. Этот процесс проходит легче, если ты побеждаешь.

    Почему часто отдавал передачи партнёрам? Потому что мы команда. Неважно, кто забивает. Главное — побеждать.

    Насколько для меня важен забитый мяч? Когда на тебя смотрят твоя семья, дочь, жена, друзья из Колумбии, то их поддержка придаёт новые эмоции и помогает улучшать свою работу», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

    В следующем матче «Краснодар» встретится 4 августа в «Пари НН» в рамках 3-го тура РПЛ.

    Напомним, что главный тренер краснодарцев Владимир Ивич остался недоволен игрой своей команды.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» и «Балтика» забьют друг другу
  • «Спартак» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Вернутся ли манкунианцы на победный путь?
  • «Боруссия» Д — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Букмекеры недооценивают «Интер» в игре с «ПСЖ»
  • «ПСЖ» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 31 июля
  • Завтра в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Балтика
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч ПСЖ — Интер
  • Футбол
  • Послезавтра в 13:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Португалия (жен) — США (жен)
  • Футбол
  • Послезавтра в 10:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Мальме — Вернаму
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Гояс — Гремио
  • Футбол
  • Завтра в 00:30
    •  3.85
  • Прогноз на матч Курессааре — Таммека
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Метта — Елгава
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры