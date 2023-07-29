«Урал» — «Нижний Новгород»: счет матча 0:0

В матче 2-го тура РПЛпринял. Встреча завершилась нулевой ничьей.

Команды создали по одному потенциально голевому моменту, но ни одной из них забить не удалось.

Футбол. Россия. Премьер-лига Урал — Пари НН 0:0 Урал: Илья Помазун, Алексей Мамин, Эмерсон, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Тимур Аюпов, Даниэль Мишкич, Кики, Андрей Егорычев, Schettine G., Александр Юшин Пари НН: Артур Нигматуллин, Дмитрий Тихий, Кирилл Гоцук, Никита Каккоев, Дмитрий Живоглядов, Николай Калинский, Мамаду Майга, Александр Трошечкин, Иброхимхалил Юлдошев, Ярослав Михайлов, Эдгар Севикян

В следующем туре чемпионат «Урал» сыграет на выезде против «Оренбурга» (5 августа), а «Нижний Новгород» в гостях встретится с «Краснодаром» (4 августа).