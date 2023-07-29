Сычев высказался о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»

Экс-футболист сборной Россииположительно оценил трансфер нападающегоиз

«Трансфер Малкома? Смотрю позитивно. Отличная работа "Зенита", хорошая сумма для нынешних реалий и будущего. Все видят, что у нас приличный уровень в лиге. Саудиты собирают очень конкурентоспособный чемпионат. Уровень там очень высокий.

Звезды там не разучатся играть в футбол, так ещё и заработают денег для себя и близких. Я буду смотреть матчи чемпионата Саудовской Аравии», — сказал Сычев Чемпионату.

Напомним, что «Зенит» получит за трансфер Малкома 60 млн. евро. Футболист выступал за «сине-бело-голубых» с 2019 года.

В прошлом сезоне Малком провел 27 матчей в РПЛ, забил 23 гола и сделал 7 голевых передач.