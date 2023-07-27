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    Президент РПЛ: Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем лучше

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    Президент РПЛ Александр Алаев надеется, что уже в ближайшее время на российских стадионах снова можно будет продавать пиво.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    «За возвращение пива на стадионы выступило все футбольное сообщество. Надеемся, что после рекомендаций правительству со стороны Госдумы процесс пойдет гораздо быстрее.

    Теперь надо просто все правильно подготовить и реализовать. Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем лучше.

    При этом не надо питать иллюзий, что пиво вернется на стадионы и они будут битком. Это просто один из многих инструментов, который помогает работать с аудиторией», — сказал Алаев «Известиям».

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    • Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

    Ранее сообщалось, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

    В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

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