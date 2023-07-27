Президент РПЛ: Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем лучше

«За возвращение пива на стадионы выступило все футбольное сообщество. Надеемся, что после рекомендаций правительству со стороны Госдумы процесс пойдет гораздо быстрее.
Теперь надо просто все правильно подготовить и реализовать. Чем быстрее мы вернем пиво на стадионы, тем лучше.
При этом не надо питать иллюзий, что пиво вернется на стадионы и они будут битком. Это просто один из многих инструментов, который помогает работать с аудиторией», — сказал Алаев «Известиям».
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
Ранее сообщалось, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.
В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.