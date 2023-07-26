«Ростов» — «Рубин»: счет матча 1:0, обзор гола

одержал домашнюю победу над казанским(1:0) в матче 1-го тура группового этапа Кубка России.

Счет в матче был открыт на 60-й минуте. После обработки мяча на левом фланге прошла передача на Романа Тугарева, который выполнил великолепный навес точно на ход Комарову. Иван остановил мяч, финтом на скорости ушел в сторону от Грицаенко, вырываясь один на один с Яновичем, и отличным ударом отправил мяч низом под дальнюю штангу.