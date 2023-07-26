«Ростов» — «Рубин»: счет матча 1:0, обзор гола

«Ростов» Фото: «Ростов»
Счет в матче был открыт на 60-й минуте. После обработки мяча на левом фланге прошла передача на Романа Тугарева, который выполнил великолепный навес точно на ход Комарову. Иван остановил мяч, финтом на скорости ушел в сторону от Грицаенко, вырываясь один на один с Яновичем, и отличным ударом отправил мяч низом под дальнюю штангу.
Футбол. Россия. Кубок. Группа B
Ростов — Рубин 1:0
Голы: : (32'), 1:0 Иван Комаров (60') Ростов: Сергей Песьяков, Иван Комаров, Kuznetsov I., Maksetsov A., Алексей Миронов, Максим Осипенко, Данила Прохин, Semenchuk D., Кирилл Щетинин, Toshevski D., Роман Тугарев Рубин: Никита Янович, Марат Апшацев, Рустам Ашурматов, Руслан Безруков, Джоэль Фамейе, Алексей Грицаенко, Дмитрий Кабутов, Rakhmonaliyev U., Мераби Уридия, Игор Вуячич, Александр Зотов Предупреждения: Кирилл Щетинин (28'), Руслан Безруков (38'), Алексей Миронов (50')