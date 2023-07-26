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    «Ракув» вырвал победу у «Карабаха» в матче квалификации ЛЧ

    «Ракув» — «Карабах»: счет матча 3:2, обзор голов

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    «Ракув» обыграл «Карабах» в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

    «Ракув»
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    «Ракув»

    Все голы команды забили только во втором тайме. Сначала на 55-й минуте встречи защитник «Карабаха» Элвин Джафаргулиев оказался самым нерасторопным у своих ворот, оформив автогол.

    Затем на 71-й минуте «Ракув» и вовсе удвоил свое преимущество благодаря голу форварда Фабиана Пясецкого.

    После второго пропущенного мяча «Карабах» буквально взорвался. Нападающий команды Редон Джиджа в одиночку сравнял счет, забив голы на 73-й и 75-й минутах встречи.

    Матч шел к ничейному результату, но тут вмешался полузащитник «Ракува» Сонни Киттель, который забил гол на 90+1-й минуте и принес победу для своей команды.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Ракув — Карабах 3:2
    Голы: 1:0 Элвин Джафаргулиев (автогол) (55'), 2:0 Fabian Piasecki (71'), 2:1 Redon Xhixha (73'), 2:2 Redon Xhixha (75'), 3:2 Sonny Kittel (90 + 1') Ракув: Владан Ковачевич, Богдан Раковитан, Зоран Арсенич, Efstratios Svarnas, Фран Тудор, Яннис Папаниколау, Ben Lederman (Gustav Berggren, 65'), Жеан Карлос (Деян Кристьян Сореску, 84'), Владислав Кочергин (Sonny Kittel, 81'), Лукаш Зволински (Fabian Piasecki, 65'), Марчин Цебуля (John Yeboah, 65') Карабах: Redon Xhixha (Нериман Ахундзаде, 82'), Абделла Зубир, Яссин Бензия (Hamidou Keyta, 70'), Леандру Ливраменту Андраде (Ришард Алмейда, 83'), Марко Янкович (Патрик Андраде, 70'), Жулио Ромау, Элвин Джафаргулиев (Максим Медведев, 70'), Кевин Медина, Бахлул Мустафазаде, Турал Байрамов, Шахрудин Магомедалиев Предупреждения: Марчин Цебуля (12'), Яссин Бензия (35'), Redon Xhixha (78'), Ришард Алмейда (90 + 8')

    Ответный матч между этими командами состоится 2 августа в Азербайджане.

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