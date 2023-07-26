«Крылья Советов» — «Балтика»: счет матча 2:3, обзор голов

Первый гол забили именно хозяева. На 10-й минуте встречи нападающий «Крыльев» Владимир Хубулов сделал забег в сторону ворот, получил мяч и забил гол в нижний угол ворот — 1:0.
«Балтика» сумела сравнять счет только на 57-й минуте. Отличился защитник команды Роберто Фернандес, успев на добивание у ворот соперника.
На 67-й минуте гости и вовсе вышли вперед благодаря голу нападающего «Балтики» Анхело Энрикеса.
Уже на 74-й минуте гости и вовсе забили 3-й гол. Защитники «Крыльев» сыграли не столь надежно, оставив полузащитника «Балтики» Максима Кузьмина одного с голкипером, а игрок калининградцев не растерялся и отправил мяч в ворота.
«Крылья» смогли отыграть только один мяч. Защитник самарцев Гленн Бейл пробил не сильно, но точно — 2:3.
В следующем матче «Балтика» встретится со «Спартаком» 31 июля в рамках РПЛ, а «Крылья» сыграют с московским «Динамо» 29 июля.