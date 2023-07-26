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    «Балтика» обыграла «Крылья Советов» в матче Кубка России

    «Крылья Советов» — «Балтика»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Балтика» одержала гостевую победу над «Крылья Советов» (3:2) в матче группового этапа Кубка России.

    «Балтика»
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    «Балтика»

    Первый гол забили именно хозяева. На 10-й минуте встречи нападающий «Крыльев» Владимир Хубулов сделал забег в сторону ворот, получил мяч и забил гол в нижний угол ворот — 1:0.

    «Балтика» сумела сравнять счет только на 57-й минуте. Отличился защитник команды Роберто Фернандес, успев на добивание у ворот соперника.

    На 67-й минуте гости и вовсе вышли вперед благодаря голу нападающего «Балтики» Анхело Энрикеса.

    Уже на 74-й минуте гости и вовсе забили 3-й гол. Защитники «Крыльев» сыграли не столь надежно, оставив полузащитника «Балтики» Максима Кузьмина одного с голкипером, а игрок калининградцев не растерялся и отправил мяч в ворота.

    «Крылья» смогли отыграть только один мяч. Защитник самарцев Гленн Бейл пробил не сильно, но точно — 2:3.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа C
    Крылья Советов — Балтика 2:3
    Голы: 1:0 Владимир Хубулов (10'), 1:1 Роберто Фернандес (56'), 1:2 Henriquez A. (70'), 1:3 Максим Кузьмин (74'), 2:3 Гленн Бейл (89') Крылья Советов: Иван Ломаев, Николай Рассказов, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Бенхамин Гарре, Сергей Бабкин, Дмитрий Иванисеня, Матео Барач, Никита Салтыков, Владимир Хубулов Балтика: Евгений Латышонок, Аслан Дудиев, Иван Остойич, Александр Осипов, Никола Радмановац, Avanesyan T., Максим Кузьмин, Lameira J., Артур Галоян, Гедеон Гузина, Владислав Лазарев Предупреждение: Иван Остойич (8')

    В следующем матче «Балтика» встретится со «Спартаком» 31 июля в рамках РПЛ, а «Крылья» сыграют с московским «Динамо» 29 июля.

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