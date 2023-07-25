Колосков: Придет время, и все сочтут за честь играть с Россией

Почетный президент РФСпрокомментировал новость о том, что сборнаяотказалась от проведения товарищеского матча с Россией.

«Я убежден, что РФС будет дальше продолжать политику организации товарищеских матчей. И эта политика правильная, потому что других вариантов пока нет.

Сейчас нужно играть со всеми. Главное, чтобы сборная функционировала. Придет время, и все сочтут за честь играть с Россией. А пока мы, к сожалению, вынуждены просить с нами сыграть», — приводит слова Колоскова «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что в сентябре сборная России может провести товарищеский матч с Катаром.

Напомним, с весны 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в международных турнирах.