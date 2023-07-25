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    Клаудиньо о победе «Зенита»: С первых минут держали контроль над матчем

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    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо оценил игру своей команды в матче группового этапа Кубка России с «Ахматом» (2:0).

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    «Очень счастлив, классная игра. С первых минут держали контроль над матчем. Очень сконцентрированно, точные передачи, хорошие комбинации. Счастлив не только от своей игры, но и от игры всей команды.

    Сегодня мы показали очень хороший футбол. Как чувствуем себя в отсутствие Малкома? Конечно же, он важнейший игрок, лучший игрок прошлого сезона, лучший бомбардир команды. Нам будет его не хватать.

    Но мы должны адаптироваться, учиться играть без него. В свою очередь, рады, что ему выпал новый вызов, его ждут новые приключения, будем переживать и болеть за него.

    Ну а нам удалась хорошая игра — готовы продолжать в том же духе. Готов ли занять роль лидера команды в этом сезоне? Абсолютно каждый игрок в "Зените" играет очень важную роль, занимает свою очень важную позицию и имеет необходимые для командной игры функции.

    Поэтому тут не будет идти речи о каком-то одном человеке, который поведёт за собой. Мы все будем продолжать так же хорошо, показывать свой лучший футбол.

    Но, если от меня потребуют каких-то дополнительных обязанностей, я всегда готов. Буду счастлив и постараюсь показывать свой максимум. Я готов!» — цитирует Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

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    • Напомним, что Клаудиньо стал автором одного гола в матче Кубка России с «Ахматом».

    В следующем матче петербургская команда встретится с «Ростовом» 29 июля в рамках российской Премьер-лиги.

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