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    • «Динамо» и «Лацио» согласовали трансфер Захаряна
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    Семин: Хвича — пример для Захаряна и для всех игроков

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    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин оценил возможный трансфер полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Лацио».

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Нужно уметь вовремя отпустить игрока. Это самое главное в процессе. Бывает, что покупают за пять миллионов. А продать не могут за один. Что касается Захаряна, "Лацио" играет в хороший комбинационный футбол. Я думаю, он может подойти Арсену.

    Подойдет ли ему по стилю игры итальянская лига? Нормальная лига. Хвича пошел туда и стал выдающимся игроком. Как раз Хвича — пример для Захаряна и для всех игроков. Важно, чтобы тренер видел Захаряна на основной позиции. Это самое главное. Арсену нужно уметь играть не только в организационных моментах, но и при потере мяча, правильно оборонятся. Если сможет принять эти требования, значит, все пойдет у него хорошо», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

    Захарян — воспитанник «Динамо». В сезоне-2022/23 полузащитник провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами. 20-летний футболист является бронзовым призером чемпионата России сезона-2021/22 и финалистом Кубка страны (2021/22) в составе динамовцев.

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