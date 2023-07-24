Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы

Лига Европы Фото: globallookpress.com
Путь чемпионов
- «Жальгирис» (Литва) / «Галатасарай» (Турция) — «Клаксвик» (Фарерские Острова) / «Хэкен» (Швеция)
- «Ракув» (Польша) / «Карабах» (Азербайджан) — ХИК (Финляндия) / «Мольде» (Норвегия)
- «Зриньски» (Босния и Герцеговина) / «Слован» Братислава (Словакия) — «Брейдаблик» (Исландия) / «Копенгаген» (Дания)
- «Шериф» (Молдова) / «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Арис» Лимасол (Кипр) / БАТЭ (Беларусь)
- «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Астана» (Казахстан) — «Лудогорец» (Болгария) / «Олимпия» Любляна (Словения)
Основной путь
- «Олимпиакос» (Греция) — «Серветт» (Швейцария) / «Генк» (Бельгия)
- «Славия» Прага (Чехия) — «Днепр-1» (Украина) / «Панатинаикос» (Греция)
Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 10 и 17 августа.