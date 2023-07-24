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    Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы

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    24 июля в швейцарском Ньоне прошла церемония жеребьtвки третьего квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2023/2024.

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    Лига Европы

    Путь чемпионов
    • «Жальгирис» (Литва) / «Галатасарай» (Турция) — «Клаксвик» (Фарерские Острова) / «Хэкен» (Швеция)
    • «Ракув» (Польша) / «Карабах» (Азербайджан) — ХИК (Финляндия) / «Мольде» (Норвегия)
    • «Зриньски» (Босния и Герцеговина) / «Слован» Братислава (Словакия) — «Брейдаблик» (Исландия) / «Копенгаген» (Дания)
    • «Шериф» (Молдова) / «Маккаби» Хайфа (Израиль) — «Арис» Лимасол (Кипр) / БАТЭ (Беларусь)
    • «Динамо» Загреб (Хорватия) / «Астана» (Казахстан) — «Лудогорец» (Болгария) / «Олимпия» Любляна (Словения)

    Основной путь
    • «Олимпиакос» (Греция) — «Серветт» (Швейцария) / «Генк» (Бельгия)
    • «Славия» Прага (Чехия) — «Днепр-1» (Украина) / «Панатинаикос» (Греция)

    Матчи третьего квалификационного раунда пройдут 10 и 17 августа.

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