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    Состоялась жеребьевка стыковых матчей за выход в РПЛ

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    РФС провел жеребьевку переходных матчей для команд РПЛ и Первой лиги.

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    «Результаты жеребьевки применяются в отношении любого клуба Мир РПЛ и ФНЛ, который получит право участвовать в стыковых матчах. Матчи запланированы на 6 и 9 июня, точные даты будут определены позднее.

    Жеребьевка состояла из двух этапов. В первую корзину были помещены два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды — РПЛ и ФНЛ. Во вторую корзину поместили два шара, в одном было указано "хозяин", во втором — "гость".

    На первом этапе был выбран шар из первой корзины. В ходе этого этапа определялось для представителя какой лиги будет проводиться второй этап жеребьевки. На втором этапе из второй корзины был выбран шар, определивший, где команда проведет первую игру — дома или на выезде», — говорится в сообщении РФС.

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