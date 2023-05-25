Состоялась жеребьевка стыковых матчей за выход в РПЛ

РФС провел жеребьевку переходных матчей для команд РПЛ и Первой лиги.

«Результаты жеребьевки применяются в отношении любого клуба Мир РПЛ и ФНЛ, который получит право участвовать в стыковых матчах. Матчи запланированы на 6 и 9 июня, точные даты будут определены позднее.

Жеребьевка состояла из двух этапов. В первую корзину были помещены два шара с наименованием лиг, к которым принадлежат команды — РПЛ и ФНЛ. Во вторую корзину поместили два шара, в одном было указано "хозяин", во втором — "гость".

На первом этапе был выбран шар из первой корзины. В ходе этого этапа определялось для представителя какой лиги будет проводиться второй этап жеребьевки. На втором этапе из второй корзины был выбран шар, определивший, где команда проведет первую игру — дома или на выезде», — говорится в сообщении РФС.