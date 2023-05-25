Индзаги: Я счастлив, мы выиграли трофей, который хотели

Наставник миланскоговысказался относительно победы над(2:1) в финале Кубка Италии.

«Я счастлив, мы выиграли трофей, который хотели. Мы хотели повторить то, что сделали год назад.

"Фиорентина" — хорошая команда, которая доставила нам неприятности. Мы плохо начали матч, наш подход был неправильным, такое бывает редко. Но парни сумели остаться в игре и затем перевернуть ее ход.

Нас ждут еще два матча в чемпионате, а затем финал в Стамбуле. Мы хотим, чтобы этот прекрасный сезон продолжался», — цитирует Симеоне Sport Mediaset.

Таким образом, миланский клуб стал обладателем Кубка Италии в восьмой раз в истории и второй раз подряд.