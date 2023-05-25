ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель Месси и НеймарУход Месси, продажа Неймара и смена тренера. ПСЖ ждет лето перемен
  • 01:00
    • «Атлетико» растерял перевес в 3 гола и сыграл вничью с «Эспаньолом»
  • 00:00
    • «Ман Сити» сыграл вничью с «Брайтоном» в АПЛ
  • 23:55
    • «Интер» переиграл «Фиорентину» и выиграл Кубок Италии
  • 22:29
    • «Реал» победил «Райо», Бензема отметился голом
  • 22:04
    • FIS оставил запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях
    Все новости спорта

    Индзаги: Я счастлив, мы выиграли трофей, который хотели

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Фиорентина Интер
    Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги высказался относительно победы над «Фиорентиной» (2:1) в финале Кубка Италии.

    Симоне Индзаги
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Симоне Индзаги

    «Я счастлив, мы выиграли трофей, который хотели. Мы хотели повторить то, что сделали год назад.

    "Фиорентина" — хорошая команда, которая доставила нам неприятности. Мы плохо начали матч, наш подход был неправильным, такое бывает редко. Но парни сумели остаться в игре и затем перевернуть ее ход.

    Нас ждут еще два матча в чемпионате, а затем финал в Стамбуле. Мы хотим, чтобы этот прекрасный сезон продолжался», — цитирует Симеоне Sport Mediaset.

    Таким образом, миланский клуб стал обладателем Кубка Италии в восьмой раз в истории и второй раз подряд.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выйдет ли в Лигу чемпионов «МЮ» в матче с «Челси»?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • Удержится ли «Атлетик» в зоне еврокубков?
  • «Осасуна» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Манчестер Юнайтед» быстро раздавит «аристократов»
  • «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 5.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.82
  • Экспресс дня 25 мая
  • Сегодня в 22:30
    •  2.21
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Осасуна — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  5.50
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Осорио — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Канада — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.43
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.40
  • Прогноз на матч Швеция — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:20
    •  2.27
  • Прогноз на матч Бостон — Майами
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры