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    Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в спорте

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    Министр спорта России Олег Матыцин и руководитель Главного государственного управления Китая по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.

    Олег Матыцин
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    Олег Матыцин

    Соглашение заключено в рамках визита Матыцина в Китай. Оно распространяется на спорт высших достижений, неолимпийские и национальные виды, борьбу с допингом, массовый, юношеский и адаптивный спорт, фиджитал, спортивную науку, образование и технологии.

    «Сотрудничество с Китаем в сфере спорта имеет многолетнюю устойчивую основу. Мы уважаем интересы друг друга, обмениваемся опытом, реагируем на новые вызовы, формируя настоящее и будущее спорта в наших странах.

    Одним из подтверждений этому является проведение Российско-китайских молодежных игр — на протяжении 17 лет российские и китайские спортсмены в честной борьбе набираются опыта и соревновательной практики, учатся уважать соперника, побеждать и извлекать уроки из поражений.

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    • Наше взаимодействие с китайскими коллегами постоянно расширяется — мы уделяем серьезное внимание подготовке кадров и научному обмену, развитию массового спорта. Меморандум о сотрудничестве является частью общей внешнеполитической стратегии, определенной президентом России Владимиром Путиным.

    Реализация направлений меморандума, уверен, станет значительным импульсом дальнейшего развития наших профессиональных и дружеских отношений в спорте», — отметил Матыцин, слова которого приводит Министерство спорта России.

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