Сегодня на «Стадио Олимпико» в Риме определится обладатель Кубка Италии. В решающем матче сразятся «Фиорентина» и «Интер». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 22:00 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Фиорентина»

«Фиалки» в 11-й раз в своей истории пробились в финал Кубка Италии. Клуб из Флоренции является шестикратным обладателем трофея, став победителем турнира в 1940, 1961, 1966, 1975, 1996 и 2001 годах. В последнем победном для себя финале 23 года назад подопечные тогда Роберто Манчини обыграли в решающем матче «Парму» со счетом 2:1.

Спустя 13 лет «фиалки» снова вышли в финал, но в мае 2014 года уступили «Наполи» Рафаэля Бенитеса (1:3). В прошлом сезоне розыгрыша Кубка Италии «Фиорентина» остановилась в шаге от попадания в решающий матч, уступив в 1/2 финала по сумме двух встреч туринскому «Ювентусу» (общий счет 0:3).

В текущем розыгрыше турнира подопечные Винченцо Итальяно стартовали с раунда 1/8 финала, с трудом обыграв «Сампдорию» (1:0). Далее была победа в четвертьфинале над «Торино» (2:1), а в двухматчевом противостоянии 1/2 финала «Фиорентина» не пустила в Рим «Кремонезе», переиграв новичков Серии А с общим счетом 2:0 (2:0 на выезде и 0:0 дома).

Для «фиалок» это первый из двух шансов взять трофей в этом сезоне. На прошлой неделе клуб из Флоренции в полуфинале Лиги конференций обыграл по сумме двух встреч швейцарский «Базель» и 7 июня в Праге поборется с лондонским «Вест Хэмом» за кубок.

В Серии А за 3 тура до конца чемпионата «Фиорентина» идет на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 50 очков. В крайнем туре коллектив Винченцо Итальяно сыграл вничью на выезде с «Торино» (1:1).

«Интер»

Миланский клуб в предстоящем матче будет защищать титул после победы в прошлогоднем финале над «Ювентусом» в дополнительное время (4:2). Эта победа стала для «нерадзурри» восьмой в кубке страны. Ранее «Интер» брал трофей 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010 и 2011 годах, а так же 6 раз выходил в финал, но уступал своим оппонентам.

На пути к финалу в Риме подопечные Симоне Индзаги сначала одержали волевую победу в дополнительное время над «Пармой» (2:1), а затем в четвертьфинале с минимальным счетом одолели «Аталанту» (1:0). В 1/2 финала прошлогодние финалисты вновь встретились друг с другом, но «Старой Синьоре» не удалось взять реванш и «Интер» вышел в финал в Риме, обыграв «Ювентус» по сумме двух встреч 2:1 (1:1 на выезде и 1:0 дома).

После 36-туров чемпионата Италии команда Индзаги идет на третьем месте в турнирной таблице, набрав 66 очков. В минувшее воскресенье «Интер» прервал свою пятиматчевую победную серию в чемпионате, проиграв на выезде новоиспеченным обладателям скудетто — «Наполи» (1:3).

«Интер», так же как и «Фиорентина», может пополнить клубный музей двумя трофеями в этом сезоне. 10 июня в Стамбуле клуб из Милана в финале Лиги Чемпионов разыграет главный трофей клубного европейского футбола с «Манчестер Сити».

Личные встречи

В текущем сезоне Серии А команды обменялись гостевыми победами. Во Флоренции «Интер» в голевой перестрелке переиграл своего соперника (4:3), а в Милане «Фиорентина» оказалась сильнее со счетом 1:0. Всего в 10-ти последних матчах на счету «черно-синих» 6 побед, «фиалки» выиграли одну встречу и еще трижды команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фиорентина» — «Интер» с коэффициентом 2.02.