«Бетис» — «Хетафе»: счет матча 0:1, обзор гола

«Бетис» — «Хетафе» Фото: globallookpress.com
Судьба встречи решилась на 68-й минуте, когда точным ударом отметился Омар Альдерете.
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Бетис — Хетафе 0:1
Гол: 0:1 Омар Альдерете (68') Бетис: Клаудио Браво, Айтор Руйбаль (Поль Акуоку, 84'), Херман Песселья, Луис Фелипе, Абнер Винисиус, Родригес Гидо, Андрес Гуардадо (Хоакин, 72'), Серхио Каналес (Луис Энрике, 83'), Айосе Перес, Хуанми (Родриго Эрнандес, 72'), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 72') Хетафе: Энес Унал (Хуанми Латаса, 11'), Карлос Аленья (Хуан Иглесиас, 65'), Хайме Мата (Луис Милья, 64'), Неманья Максимович, Даконам Ортега Дьене, Кристиан Португес, Gaston Alvarez, Омар Альдерете, Стефан Митрович, Дамиан Суарес, Давид Сория Предупреждения: Карлос Аленья (29'), Gaston Alvarez (40'), Айтор Руйбаль (45 + 2'), Луис Фелипе (60'), Давид Сория (84'), Порту Кристиан (86'), Дамиан Суарес (90 + 5') Удаление: Херман Песселья (78')
Календарь и таблица испанской Примеры
Победа позволила «Хетафе» набрать 38 очков и уйти из зоны вылета, поднявшись на шестнадцатое место. У «Бетиса» осталось 56 пунктов и шестая строчка.