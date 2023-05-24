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    «Бетис» уступил «Хетафе»

    «Бетис» — «Хетафе»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 36-го тура чемпионата Испании «Бетис» в родных стенах проиграл «Хетафе» со счетом 0:1.

    «Бетис» — «Хетафе»
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    «Бетис» — «Хетафе»

    Судьба встречи решилась на 68-й минуте, когда точным ударом отметился Омар Альдерете.

    Футбол. Испания. Примера
    Бетис — Хетафе 0:1
    Гол: 0:1 Омар Альдерете (68') Бетис: Клаудио Браво, Айтор Руйбаль (Поль Акуоку, 84'), Херман Песселья, Луис Фелипе, Абнер Винисиус, Родригес Гидо, Андрес Гуардадо (Хоакин, 72'), Серхио Каналес (Луис Энрике, 83'), Айосе Перес, Хуанми (Родриго Эрнандес, 72'), Виллиан Жозе (Борха Иглесиас, 72') Хетафе: Энес Унал (Хуанми Латаса, 11'), Карлос Аленья (Хуан Иглесиас, 65'), Хайме Мата (Луис Милья, 64'), Неманья Максимович, Даконам Ортега Дьене, Кристиан Португес, Gaston Alvarez, Омар Альдерете, Стефан Митрович, Дамиан Суарес, Давид Сория Предупреждения: Карлос Аленья (29'), Gaston Alvarez (40'), Айтор Руйбаль (45 + 2'), Луис Фелипе (60'), Давид Сория (84'), Порту Кристиан (86'), Дамиан Суарес (90 + 5') Удаление: Херман Песселья (78')

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Победа позволила «Хетафе» набрать 38 очков и уйти из зоны вылета, поднявшись на шестнадцатое место. У «Бетиса» осталось 56 пунктов и шестая строчка.

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