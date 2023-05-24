Анчелотти призвал Ла Лигу бороться с расизмом

Главный тренер мадридского «Реала»призвал руководство Ла Лиги бороться с расизмом так же, как это делает АПЛ.

«Мы устали от того, что нас оскорбляют в каждой игре. Мы устали… Это происходит с Хави, это происходит с Винисиусом, что является ещё большим расизмом. За скамейками запасных они также называют тебя самыми последними словами.

Я надеюсь, что институты смогут внести ясность, и Ла Лига, и судьи тоже. В Англии так не оскорбляют… Там этот вопрос уже давно решён. Они приняли радикальные меры, пять лет английские болельщики были изгнаны из Европы. Там есть отдельные случаи расизма, но они вас не оскорбляют.

На английских футбольных матчах нет полиции… А в Испании кажется, будто ты идешь на войну с полицейским грузовиком позади и одним впереди. Почему? Для чего это? В Англии, к счастью, эту проблему решили, приняв радикальные меры», — цитирует Анчелотти Goal.

Напомним, вингер «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков «Валенсии» в матче 35-го тура Ла Лиги.