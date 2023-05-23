Моуринью: Я никогда не говорил, что «Рома» претендует на место в Лиге чемпионов

Главный тренеротметил, что перед римской командой не стоит цель выйти в Лигу чемпионов.

«Кто сказал, что выход в Лигу чемпионов был целью "Ромы"? Точно не я. Я всегда стараюсь быть честным, не люблю раздувать из мухи слона. Я никогда не говорил, что "Рома" претендует на место в Лиге чемпионов. Когда вы соперничаете с командами, которые идут впереди вас, было бы безответственно говорить о Лиге чемпионов. Я никогда этого не делал.

Единственное, за что я сражаюсь в финале Лиги Европы — это финал Лиги Европы. Есть тренеры, футболисты, клубы, которые играют только один европейский финал в своей жизни и чувствуют себя счастливыми. Для нас это будет второй финал еврокубка подряд. Для меня это отличный сезон, он будет историческим, что бы ни случилось», — цитирует Моуринью Football Italia.