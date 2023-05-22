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    Агент Лунева ответил на вопрос о будущем вратаря

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    Футбольный агент Антон Смирнов, представляющий интересы российского вратаря Андрея Лунёва, прокомментировал информацию об уходе игрока из леверкузенского «Байера».

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Конечно, мы ожидали, что контракт с Андреем не будет продлён. Такие разговоры были ещё в прошлом году. Зимой клуб подписал нового вратаря, а Андрей весь год был с травмой. Другого исхода сложно было ожидать. Но даже если бы нам сделали предложение, а оно могло быть, то с нашей стороны вряд ли было бы желание остаться. Нужно играть и иметь игровую практику. Получилось так, как получилось. Стать бронзовым призёром Бундеслиги и поиграть с такими партнёрами — это колоссальный опыт.

    Будущее? Понимания пока что нет. Сейчас главное — здоровье! Много разных разговоров ведётся: где-то слухи, а где-то фейки. В первую очередь мы отталкиваемся от состояния Андрея. Надеюсь, что в ближайшее время оно наладится, и мы начнём рассматривать разные варианты», — приводит слова Смирнова «Чемпионат».

    Всего за клуб Бундеслиги российский вратарь провел три матча за два года, в которых пропустил четыре мяча.

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