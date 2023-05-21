Маттеус заявил, что Тухель мог стать главным тренером «Ювентуса»

Экс-футболистрассказал о том, что главный тренер немецкого клубамог возглавить

«Тухель был близок к назначению в "Ювентус", и "Бавария" начала нервничать. Тухель был без клуба, а "Бавария" не была уверена в Нагельсмане на 100 процентов. Они не могли уволить его после выигрыша требла, поэтому сделали это раньше.

Честно говоря, я думал, что увольнение Юлиана Нагельсмана — это шутка, но тогда было не 1 апреля», — приводит слова Маттеуса Football Italia.

Напомним, что «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 68-ю очками в активе. Ближайший преследователь дортмундская «Боруссия» отстает на один балл, имея игру в запасе.