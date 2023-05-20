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    «Лейпциг» в гостях одержал победу над «Баварией»

    «Бавария» — «Лейпциг»: счет матча 1:3, обзор голов

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    «Лейпциг» обыграл «Баварию» (3:1) в матче 33-го тура Бундеслиги.

    Томас Тухель
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    Томас Тухель

    На 25-й минуте встречи хозяева открыли счет. Полузащитник «Баварии» Серж Гнабри после отличной передачи поразил ворота соперника в левый угол ворот.

    На 65-й минуте встречи «Лейпциг» сумел сравнять счет. Полузащитник команды Конрад Лаймер получил мяч и сходу вогнал его под перекладину — 1:1.

    Спустя всего 11 минут гости и вовсе вышли вперед. Гол забил полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку.

    Спустя еще 10 минут гости забили 3-й гол. Отличился полузащитник команды
    Доминик Собослаи, забив гол с пенальти.

    Футбол. Германия. Бундеслига
    Бавария — РБ Лейпциг 1:3
    Голы: 1:0 Серж Гнабри (25'), 1:1 Конрад Лаймер (65'), 1:2 Кристофер Нкунку (пенальти) (76'), 1:3 Доминик Собослаи (пенальти) (86') Бавария: Ян Зоммер, Нуссайр Мазрауи (Садио Мане, 87'), Бенжамен Павар, Маттейс де Лигт, Жоау Канселу (Деотшанкюль Юпамекано, 87'), Йозуа Киммих, Леон Горецка (Райан Гравенберх, 69'), Джамал Мусиала, Томас Мюллер, Кингсли Коман (Матис Тель, 77'), Серж Гнабри (Лерой Зане, 69') РБ Лейпциг: Андре Силва (Эмиль Форсберг, 69'), Кристофер Нкунку, Даниэль Ольмо (Абду Диалло, 87'), Амаду Айдара (Кевин Кампль, 69'), Конрад Лаймер, Доминик Собослаи, Марцель Хальстенберг, Йошко Гвардиол (Лукас Клостерман, 87'), Вилли Орбан, Мохамед Симакан (Бенджамин Хенрихс, 46'), Янис Бласвих Предупреждения: Йошко Гвардиол (68'), Бенжамен Павар (72')

    После этого матча «Бавария» занимает 1-е место в турнирной таблице Бундеслиги с 68-ю очками в активе. За один тур до конца чемпионата команда опережает дортмундскую «Боруссию» на один балл, имея на одну игру больше. «Лейпциг» — на 3-й строчке (63 очка).

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