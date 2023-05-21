«Лорьян» — «Ланс»: счет матча 1:3, обзор голов

В матче 36-го тура французской Лиги 1на выезде сломил сопротивлениесо счетом 3:1.

Победа «Ланса» получилась волевой. На гол Ромэна Фавра гости ответили точными ударами Флориана Сотоки, Адриена Томассона и Секо Фофаны.

Футбол. Франция. Лига 1 Лорьян — Ланс 1:3 Голы: 1:0 Ромен Февр (6'), 1:1 Флорьян Сотока (20'), 1:2 Адриен Томассон (25'), 1:3 Секо Фофана (87') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Бамо Мейте, Монтассар Тальби, Венсан Ле Гофф, Жедеон Калулу (Тео Ле Бри, 75'), Бонке Инносент (Жан-Виктор Макенго, 57'), Лоран Абергель (Бамба Дьенг, 84'), Дарлин Йонгва, Ромен Февр, Энцо Ле Фе, Ибраима Коне Ланс: Адриен Томассон (Анжело Фюльжини, 68'), Луа Опенда (Алексис Клод-Морис, 86'), Флорьян Сотока (Давид Перейра Кошта, 90'), Дейер Мачадо (Массадио Айдара, 68'), Секо Фофана, Салис Абдул-Самед, Пшемыслав Франковский (Жюльен Ле Кардинал, 86'), Факундо Медина, Жан Онана, Жонатан Гради, Брис Самба Предупреждения: Дейер Мачадо (39'), Факундо Медина (43'), Дарлин Йонгва (71'), Жедеон Калулу (75')

Благодаря этой победе «Ланс» набрал 78 очков и теперь отстает от лидирующего «ПСЖ» на три пункта, но у парижан есть игра в запасе. В активе «Лорьяна» 52 пункта и десятая позиция.