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    «Ланс» добыл волевую победу над «Лорьяном»

    «Лорьян» — «Ланс»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче 36-го тура французской Лиги 1 «Ланс» на выезде сломил сопротивление «Лорьяна» со счетом 3:1.

    «Ланс»
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    «Ланс»

    Победа «Ланса» получилась волевой. На гол Ромэна Фавра гости ответили точными ударами Флориана Сотоки, Адриена Томассона и Секо Фофаны.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лорьян — Ланс 1:3
    Голы: 1:0 Ромен Февр (6'), 1:1 Флорьян Сотока (20'), 1:2 Адриен Томассон (25'), 1:3 Секо Фофана (87') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Бамо Мейте, Монтассар Тальби, Венсан Ле Гофф, Жедеон Калулу (Тео Ле Бри, 75'), Бонке Инносент (Жан-Виктор Макенго, 57'), Лоран Абергель (Бамба Дьенг, 84'), Дарлин Йонгва, Ромен Февр, Энцо Ле Фе, Ибраима Коне Ланс: Адриен Томассон (Анжело Фюльжини, 68'), Луа Опенда (Алексис Клод-Морис, 86'), Флорьян Сотока (Давид Перейра Кошта, 90'), Дейер Мачадо (Массадио Айдара, 68'), Секо Фофана, Салис Абдул-Самед, Пшемыслав Франковский (Жюльен Ле Кардинал, 86'), Факундо Медина, Жан Онана, Жонатан Гради, Брис Самба Предупреждения: Дейер Мачадо (39'), Факундо Медина (43'), Дарлин Йонгва (71'), Жедеон Калулу (75')

    Благодаря этой победе «Ланс» набрал 78 очков и теперь отстает от лидирующего «ПСЖ» на три пункта, но у парижан есть игра в запасе. В активе «Лорьяна» 52 пункта и десятая позиция.

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