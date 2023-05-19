Семин — об Игнашевиче: Выход в РПЛ и победа в Первой Лиге — это дорогого стоит

Бывший наставникоценил вклад главного тренера калининградскойв первый за 25 лет выход клуба в РПЛ.

«Игнашевич — молодец! Он целеустремленный человек, который не ждал каких-то предложений от топ-клубов, пошёл работать в простую команду, начал с самого малого и достиг больших успехов. Выход в РПЛ и победа в Первой Лиге — это дорогого стоит.

Что касается "Балтики", у них есть все основания для этого. Во-первых, у клуба прекрасный стадион, есть футбольные традиции в городе, внимание к клубу, ходит много болельщиков. Для нашей Лиги это хороший партнёр и команда. Как они будут дальше, покажет футбол. Вышли и теперь надо не останавливаться», — цитирует Семина «Чемпионат».

«Балтика» сыграет в высшем дивизионе впервые за 25 лет. В последний раз она играл сильнейшей лиге в 1998 году.