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    Семин — об Игнашевиче: Выход в РПЛ и победа в Первой Лиге — это дорогого стоит

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    Бывший наставник «Локомотива» Юрий Семин оценил вклад главного тренера калининградской «Балтики» Сергея Игнашевича в первый за 25 лет выход клуба в РПЛ.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Игнашевич — молодец! Он целеустремленный человек, который не ждал каких-то предложений от топ-клубов, пошёл работать в простую команду, начал с самого малого и достиг больших успехов. Выход в РПЛ и победа в Первой Лиге — это дорогого стоит.

    Что касается "Балтики", у них есть все основания для этого. Во-первых, у клуба прекрасный стадион, есть футбольные традиции в городе, внимание к клубу, ходит много болельщиков. Для нашей Лиги это хороший партнёр и команда. Как они будут дальше, покажет футбол. Вышли и теперь надо не останавливаться», — цитирует Семина «Чемпионат».

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    • «Балтика» сыграет в высшем дивизионе впервые за 25 лет. В последний раз она играл сильнейшей лиге в 1998 году.

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