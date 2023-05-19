КДК РФС оштрафовал «Динамо» за неявку главного тренера на пресс-конференцию

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза объявил решения по матчу 27-го тура Российской Премьер-Лиги(0:3).

«В соответствии со статьей 106 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 29 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за ненаправление клубом представителей на обязательные пресс-конференции и интервью — оштрафовать ФК "Динамо" г. Москва на 50 000 рублей.

В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера ФК "Динамо" г. Москва Славишу Йокановича на 30 000 рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 89 и пунктом 5 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за появление на футбольном поле постороннего лица — оштрафовать ФК "Динамо" г. Москва на 20 000 рублей.

В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера РФК "Ахмат" г. Грозный Сергея Ташуева на 30 000 рублей», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.

Напомним, что после разгромного поражения от «Ахмата» (0:3) руководство «Динамо» решило отправить в отставку наставника команды Славиша Йокановича.