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    КДК РФС оштрафовал «Динамо» за неявку главного тренера на пресс-конференцию

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    Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза объявил решения по матчу 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат» (0:3).

    Славиш Йоканович
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    Славиш Йоканович

    «В соответствии со статьей 106 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 29 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за ненаправление клубом представителей на обязательные пресс-конференции и интервью — оштрафовать ФК "Динамо" г. Москва на 50 000 рублей.

    В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера ФК "Динамо" г. Москва Славишу Йокановича на 30 000 рублей.

    В соответствии с частью 1 статьи 89 и пунктом 5 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за появление на футбольном поле постороннего лица — оштрафовать ФК "Динамо" г. Москва на 20 000 рублей.

    В соответствии со статьей 90 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 7 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС за выход за пределы технической зоны — оштрафовать главного тренера РФК "Ахмат" г. Грозный Сергея Ташуева на 30 000 рублей», — приводит текст решения КДК официальный сайт РФС.

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    • Напомним, что после разгромного поражения от «Ахмата» (0:3) руководство «Динамо» решило отправить в отставку наставника команды Славиша Йокановича.

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