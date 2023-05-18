ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Реал»Удачи, «Интер»! Монструозный «Ман Сити» уничтожил «Реал» по пути в финал Лиги чемпионов
  • 17:30
    • Надаль намерен завершить карьеру в 2024 году
  • 17:22
    • Официально: Надаль пропустит «Ролан Гаррос»
  • 17:05
    • АПЛ назвала претендентов на приз лучшему игроку сезона
    Все новости спорта

    Президент «Урала» после поражения от «Краснодара» назвал формулу Кубка России немного несправедливой

    Футбол Фонбет Кубок России Футбол России Урал Краснодар
    Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о поражении от «Краснодара» (1:2) в финале Пути регионов Кубка России.

    Григорий Иванов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Григорий Иванов

    «Наверное, могли бы рассчитывать на большее. Но из-за перебора карточек у нас не играли Помазун и Бегич. Это, конечно, потери. Но ничего — бились, смотрелись достойно. Этот розыгрыш Кубка России себя в целом оправдал. Однако все-таки формула турнира немного несправедливая.

    Ну вот почему мы должны были играть в полуфинале с "Краснодаром" на выезде? Получается, что краснодарцы четыре матча подряд, с учетом нашего, в Кубке провели дома.

    Да, все заранее знали регламент, но, может быть, его стоит все же пересмотреть? Если бы "Урал" встречался с командой из первой лиги, то, конечно, мы поехали бы в гости. Какие вопросы? Но вот сейчас я, честно, не понял, почему "Краснодар" получил преимущество своего поля. Мы ведь сыграли с ЦСКА и дома, и на выезде. А "быки" принимали у себя "Акрон", "Крылья", "Ростов". Не знаю... Может быть, стоило провести жеребьевку? Но что есть, то есть...» — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

    Напомним, «Краснодар» сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пустит ли «Севилью» в новый финал ЛЕ «Ювентус»?
  • «Севилья» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Отыграется ли «Байер» против «Ромы»?
  • «Байер» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Оторвется ли «Ньюкасл» от «МЮ» и «Ливерпуля»?
  • «Ньюкасл» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 22:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Севилья — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Байер — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.58
  • Прогноз на матч АЗ Алкмар — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Лион — Монако
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Акрон — Алания
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Циципас — Чорич
  • Теннис
  • Сегодня в 21:30
    •  2.99
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вольфсбург
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры