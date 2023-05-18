Президент «Урала» после поражения от «Краснодара» назвал формулу Кубка России немного несправедливой

Президентвысказался о поражении от(1:2) в финале Пути регионов Кубка России.

«Наверное, могли бы рассчитывать на большее. Но из-за перебора карточек у нас не играли Помазун и Бегич. Это, конечно, потери. Но ничего — бились, смотрелись достойно. Этот розыгрыш Кубка России себя в целом оправдал. Однако все-таки формула турнира немного несправедливая.

Ну вот почему мы должны были играть в полуфинале с "Краснодаром" на выезде? Получается, что краснодарцы четыре матча подряд, с учетом нашего, в Кубке провели дома.

Да, все заранее знали регламент, но, может быть, его стоит все же пересмотреть? Если бы "Урал" встречался с командой из первой лиги, то, конечно, мы поехали бы в гости. Какие вопросы? Но вот сейчас я, честно, не понял, почему "Краснодар" получил преимущество своего поля. Мы ведь сыграли с ЦСКА и дома, и на выезде. А "быки" принимали у себя "Акрон", "Крылья", "Ростов". Не знаю... Может быть, стоило провести жеребьевку? Но что есть, то есть...» — приводит слова Иванова «Спорт-Экспресс».

Напомним, «Краснодар» сыграет с ЦСКА в Суперфинале Кубка России.