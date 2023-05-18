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    Быстров: На наших футболистах надо пахать, а мы их все бережем

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна Товарищеские матчи
    Бывший футболист «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал информацию о том, что сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном.

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    «Замечательно, когда есть возможность лишний раз собрать команду, наиграть какие-то связи, тем более [встретиться] с хорошим соперником.

    Чем чаще собирается национальная команда, тем легче становится тренеру поставить игру, рассчитывать на каких-то футболистов. Я двумя руками за. На наших футболистах надо пахать, а мы их все бережем. Для чего?

  • Стало известно, когда сборная России может сыграть с Камеруном
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    • У нас недельный цикл — делать можно все, что хочешь. Еврокубков-то нет. Нужно, наоборот, нагружать футболистов, чтобы они были готовы к скоростям, которые предлагают клубы из Европы.

    Надеюсь, что те, кто говорит, что сборной не нужно собираться, будут держаться подальше от футбола», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».

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