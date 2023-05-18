Быстров: На наших футболистах надо пахать, а мы их все бережем

Бывший футболист «Зенита» и «Спартака»прокомментировал информацию о том, что сборная России может провести товарищеский матч с Камеруном.

«Замечательно, когда есть возможность лишний раз собрать команду, наиграть какие-то связи, тем более [встретиться] с хорошим соперником.

Чем чаще собирается национальная команда, тем легче становится тренеру поставить игру, рассчитывать на каких-то футболистов. Я двумя руками за. На наших футболистах надо пахать, а мы их все бережем. Для чего?

У нас недельный цикл — делать можно все, что хочешь. Еврокубков-то нет. Нужно, наоборот, нагружать футболистов, чтобы они были готовы к скоростям, которые предлагают клубы из Европы.

Надеюсь, что те, кто говорит, что сборной не нужно собираться, будут держаться подальше от футбола», — приводит слова Быстрова «Спорт-Экспресс».