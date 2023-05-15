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    Непомнящий: Сборная Камеруна — достойный соперник для нас

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Камеруна
    Известный тренер Валерий Непомнящий прокомментировал новость о том, что сборная России может сыграть с Камеруном.

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Прекрасная идея! Сборная Камеруна — достойный соперник для нас. Оценить состояние их команды я не могу, потому что после чемпионата мира я о них не слышал. Не знаю, какая у них подготовка и удастся ли им укомплектоваться оптимальным составом. Но их футболисты играют в большинстве своем в Европе, и в серьезных клубах.

  • Стало известно, когда сборная России может сыграть с Камеруном
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    • Для нашей сборной сейчас все соперники очень важны, потому что у нас нет возможности проверять себя на должном уровне.

    А сборная Камеруна — очень серьезный раздражитель, поэтому нужно серьезно готовиться к этой игре. С удовольствием сходил бы на такой матч», — приводит слова Непомнящего «Спорт-Экспресс».

    Российские клубы и сборная отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. В марте 2023-го россияне провели два товарищеских матча: против команд Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

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